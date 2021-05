Milan, 5 punti su 18 in casa contro squadre dal nono posto in giù

I numeri in casa del Milan continuano a non essere positivi, come dimostra la seguente statistica: nelle sei partite in casa con squadre dal nono posto in giù i rossoneri hanno collezionato solo 5 punti sui 18 disponibili; con le stesse squadre in trasferta 6 vittorie su 9 partite.

Milan-Parma 2-2

Milan-Verona 2-2

Milan-Udinese 1-1

Milan-Samp 1-1

Milan-Sassuolo 1-2

Milan-Cagliari 0-0.