Milan, 63 milioni spesi fino ad ora per il calciomercato

In Italia, soprattutto tra le big, c'è molto immobilismo sul mercato. Ma non per il Milan. Il club rossonero, infatti, ha già speso ben 63 milioni nell'attuale sessione di trattative contando i seguenti affari ufficiali:

- Tomori: 28 milioni (titolo definitivo)

- Maignan: 16 milioni (titolo definitivo)

- Tonali: 10 milioni (titolo definitivo)

- Ballo-Touré: 4 milioni (titolo definitivo)

- Brahim Diaz: 3 milioni (1,5 annuale per prestito biennale)

- Giroud: 2 milioni (1 milione + 1 di bonus)