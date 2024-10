Milan, a breve la squadra a Malpensa per un evento con BMW

A breve, nel corso del pomeriggio, la squadra sarà a Malpena per partecipare ad un evento con BMW, partner del Milan, per la consegna annuale delle auto aziendali. Per l'occasione sono attese le dichiarazioni del centrocampista Tijjani Reijnders.

Oggi i rossoneri si sono allenati al completo, tranne gli infortunati, a Milanello, dove Fonseca ha continuato a preparare la sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro l'Udinese.