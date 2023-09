Milan a caccia del terzo clean sheet di fila: non succede da aprile

vedi letture

Il Milan sarà impegnato tra poche ore sul campo del Cagliari per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci da due clean sheet consecutivi, conquistati in due competizioni diverse (0-0 contro il Newcastle in Champions, 1-0 con il Verona in campionato), e vanno a caccia del terzo: non succede da aprile 2023, quando il Milan non subì gol con Napoli ed Empoli in Serie A, e ancora con il Napoli in Champions.