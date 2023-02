Milan, a destra rinnovato il ballottaggio Saelemaekers-Messias

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina Tuttosport, in vista della partita di domani sera contro l'Atalanta, si rinnova il ballottaggio sulla fascia destra tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias. In occasione dell'ultima partita con il Monza il brasiliano ha avuto la meglio e ha anche deciso la sfida: per domani sempre il numero 30 sarebbe leggermente in vantaggio.