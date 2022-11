Milan, a dicembre Ibra sarà a Dubai in ritiro con la squadra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo le indiscrezioni riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha tutta l'intenzione di partecipare al ritiro che la squadra rossonera terrà a Dubai dall'11 al 20 dicembre. In quell'occasione per lo svedese dovrebbero aumentare i carichi di lavoro in vista di un suo prossimo ritorno in campo che potrebbe avvenire già a gennaio.