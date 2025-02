Milan, a Empoli spazio alla coppia Gabbia-Thiaw. Tomori e Pavlovic pronti a riprendersi il posto in Champions

vedi letture

Tra le novità di formazione nel Milan che stasera affronterà l'Empoli, c'è la coppia di centrali difensivi: Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic lasceranno infatti il posto in campo dal primo minuto a Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che l'inglese e il servo puntano a riprendersi la titolarità mercoledì in Champions League nell'andata dei playoff in casa del Feyenoord.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

Data: sabato 8 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, Empoli

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Pairetto

ASSISTENTI: Rosi l. - Yoshikawa

IV: Collu

VAR: Serra

AVAR: Chiffi