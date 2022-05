Milan a Investcorp, Il Giornale: "Il Diavolo 10 anni in mano a famiglie arabe"

In merito alla possibile cessione del Milan a Investcorp, Il Giornale titola così questa mattina: "Il Diavolo 10 anni in mano a famiglie arabe". Il noto quotidiano spiega che solo il 30% del capitale del veicolo che acquisterà il club di via Aldo Rossi sarà in mano al fondo del Baharain e ad altri fondi satelliti, mentre il restante 70% arriverà come permanent capital direttamente da grandi investitori e ricche famiglie del Golfo Persico. "I fondi manterranno l’orizzonte dei 4-5 anni e potranno quindi subire una rotazione. Mentre le famiglie degli Emirati entreranno con un’ottica nell’ordine dei 10 anni. E sarà un Milan d’Arabia" è la conclusione dell'articolo de Il Giornale.