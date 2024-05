Milan a Perth: allenamento aperto al pubblico alle ore 10.30 italiane

Il Milan è alla vigilia della sua ultima partita della stagione. Domani alle ore 13 italiane i rossoneri, guidati in panchina da Daniele Bonera, scenderanno in campo in amichevole contro la Roma a Perth, in Australia. Per questo motivo oggi ci sarà l'ultimo allenamento stagionale, alle ore 10.30 (16 locali) che si svolgerà presso l'HBF Park Stadium. La sessione sarà aperta al pubblico e al termine della seduta sarà possibile per i tifosi incontrare i calciatori del Milan per fotografie e autografi.

I convocati rossoneri:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.