Milan, a San Siro meno di 60 mila spettatori in A o Champions? Non succedeva da febbraio 2020

vedi letture

Per giorni si è parlato di un Milan-Liverpool non si sarebbe giocato in un San Siro tutto esaurito e così è stato: per l'esordio dei rossoneri nella Champions League 2024-2025, sugli spalti dello stadio milanese c'erano infatti 59.826 persone.

Era diverso tempo che il dato degli spettatori per un match casalingo del Diavolo in Serie A o Champions League fosse inferiore a 60 mila: escludendo il periodo durante l'emergenza Covid quando lo stadio era o chiuso completamente o aperto con capienza ridotta, l'ultima volta prima di martedì risaliva infatti al 17 febbraio 2020, quando a San Siro c'erano 46.114 spettatori per assistere a Milan-Torino 1-0 (gol vittoria di Rebic).