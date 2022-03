Milan a segno per 15 trasferte in una stagione per la seconda volta nella storia: il dato

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo 0-1 all'Unipol Domus è l'undicesima vittoria stagionale per il Milan e la quindicesima partita fuori casa in cui i rossoneri hanno trovato la via del gol. Considerando le singole stagioni, riporta Opta, quella attuale è solo la seconda in cui il Milan è andato a segno in 15 trasferte di fila nella sua storia in Serie A, dopo il 1967/68.