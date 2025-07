Milan a Singapore, accoglienza calorosa soprattutto per Leao: il portoghese "Accerchiato" Dai tifosi rossoneri locali

Il Milan è arrivato a Singapore, accolto calorosamente dal pubblico locale in totale visibilio per l’arrivo dei ragazzi di Massimiliano Allegri. I rossoneri infatti, sono pronti a giocare la tournée asiatica affrontando Arsenal (mercoledì 21 luglio), Liverpool e Hong Kong. L’ultima amichevole di luglio, sarà invece il 31 luglio in Australia contro il Perth.

Dicevamo di un’atmosfera molto calorosa a Singapore rivolta soprattutto a Rafa Leao. Il numero dieci rossonero è stato completamente preso d’assalto dai rossoneri del posto, in trepidante attesa di foto e autografi da parte dell’esterno portoghese, sempre molto disponibile con i tifosi presenti.