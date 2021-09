Milan, a Torino con sei infortunati: anche Giroud indisponibile

Nel corso della mattinata avevamo fatto il punto sugli infortunati del Milan in vista del match di domani sera con la Juventus, con la situazione di Olivier Giroud che era ancora da definire. Ci ha pensato mister Pioli a dissipare ogni dubbio: l'attaccante francese non sarà della partita a causa di una lombalgia. Il Milan andrà a torino con ben sei giocatori indisponibili:

Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha accusato una sofferenza al tendine achilleo. A margine di un evento pubblicitario ibra ha dichiarato: "Vado avanti un giorno per volta, ho un piccolo problema al tendine. Non voglio rischiare, non voglio saltare tante partite come l'anno scorso quando ho fatto dentro e fuori dal campo".

Tiemoue Bakayoko: per il francese il problema è una soffusione emorragica al soleo per Bakayoko. Ancora da definire con precisione i tempi di recupero.

Davide Calabria: il terzino ha accusato un fastidio fisico nell'allenamento di ieri e oggi non si è allenato: gli esami, stando a quanto appreso dalla nostra redazione (qui), hanno rilevato un'elongazione ai muscoli flessori di coscia destra.

Rade Krunic: per il bosniaco si tratta di una lesione muscolare al polpaccio destro. Il centrocampista si è infortunato in nazionale, ancora da definire i tempi di recupero.

Junior Messias: il brasiliano è arrivato l'ultimo giorno di mercato dal Crotone, mister Pioli ha avvisato che deve ancora trovare la miglior condizione fisica. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per il suo esordio.

Olivier Giroud: dopo la sfida di Anfield ha accusato una fastidiosa lombaglia che lo terrà fuori (almeno) per la sfida di domani contro i bianconeri.