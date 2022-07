Milan, abbonamenti 2022/2023: si viaggia veloce verso le 40.000 sottoscrizioni

Fonte: Antonio Vitiello, Pietro Mazzara

MilanNews.it

Come appreso dalla nostra redazione, ci stiamo avvicinando ai 40.000 abbonamenti già sottoscritti in vista della stagione 2022/2023 che sta per iniziare. Un ottimo traguardo per il Milan che ha superato di gran lunga (13.000 in più) il numero di abbonamenti venduti nell'ultimo anno in cui sono stati disponibili, ossia il 2019/2020.

Il prezzo per assistere a tutte le 20 sfide comprese nell’abbonamento, parte da 199euro: 10€ a partita nel terzo anello rosso centrale, anche nei big match. La politica di prezzi è stata finalizzata per poter coprire tutte le diverse esigenze/desideri dei tifosi e poter accontentare anche le diverse disponibilità di spesa: da chi desidera poter essere sempre presente, ma a prezzi “popolari” a chi vuole godersi la stagione in settori premium.