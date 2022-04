Milan abbonato al pareggio con Doveri: terzo pari consecutivo in A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La gara di domenica sera tra Torino e Milan è stata arbitrata dal signor Doveri della sezione di Roma 1. L'arbitro capitolino aveva arbitrato i rossoneri già in due occasioni nel corso di questo campionato, anche in quelle occasioni la squadra di Pioli non era mai andata oltre il pareggio. I precedenti in A con Doveri prima della partita con i granata erano stati infatti la gara di andata con la Juve finita 1-1 e il derby casalingo di novembre terminato con il medesimo risultato. Con lo 0-0 del Grande Torino, per il Milan diventano tre pareggi consecutivi con Doveri in campo quest'anno.