Milan, About Vintage nuovo Official Watch Partner del club rossonero

AC Milan e About Vintage sono lieti di annunciare l'avvio di una nuova partnership, con il brand danese leader nel mondo dell'orologeria vintage che entrerà a far parte della famiglia rossonera in veste di nuovo Official Watch Partner.

About Vintage è un'azienda di orologi fondata in Danimarca e riconosciuta a livello globale che crea modelli di altissima qualità per tenere traccia dei momenti speciali della vita. Con il lancio di questa nuova partnership, i due brand cominciano assieme un percorso basato su stile e innovazione, due valori chiave che contraddistiguono AC Milan e About Vintage nei loro rispettivi settori. In linea con lo spirito di About Vintage, questa nuova partnership vuole celebrare i grandi momenti, a cominciare con la vittoria del 19° del Milan la scorsa stagione.

In occasione del lancio della nuova partnership, AC Milan e About Vintage sono orgogliosi inoltre di lanciare un modello limited edition che vuole celebrare la vittoria dello Scudetto numero 19 nella storia dei rossoneri. Nasce, così, il modello "2022 Rossonero", immaginato, disegnato e creato appositamente per gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo.

Lo speciale orologio vuole essere un tributo ai tifosi e si contraddistingue per il suo design ricercato, a cui si aggiungono praticità, un look contemporaneo e una serie di elementi che rendono il modello unico nel suo genere. Tra questi, l'orologio presenta una lunetta di colore rosso e nero, con un particolare triangolo a sostituzione del numero 12, simbolo del dodicesimo uomo in campo, i tifosi, i veri protagonisti del prodotto. Tra le altre particolarità, l'orologio presenta una stella al posto del numero 10 sulla lunetta, dove compare anche il numero 19, in onore del diciannovesimo Scudetto vinto dal Club. Sul quadrante, dello stesso colore della maglia indossata dal Milan nella partita contro il Sassuolo che ha chiuso la scorsa stagione, è presente anche la scritta "Sempre Milan".

Inoltre, sulla corona è presente il logo del Milan, così come sul retro, dove è accompagnato da un'incisione dello Scudetto numero 19 e la scritta "Forza Vecchio Cuore Rossonero". I tifosi avranno anche la possibilità di far incidere un messaggio personalizzato sul retro dell'orologio, rendendo ogni pezzo unico. Sarà possibile pre-ordinare il nuovo modello a partire dal 27 giugno e fino al 1° agosto 2022.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo orgogliosi di poter dare il benvenuto nella famiglia rossonera ad About Vintage, nostro Official Watch Partner. Crediamo che i due brand abbiano una naturale affinità dovuta dalla loro passione per tradizione, stile e innovazione e siamo dunque orgogliosi di poter offrire ai nostri tifosi nel mondo un primo prodotto davvero unico che possa diventare un simbolo di un momento indimenticabile nella storia del Milan, il 19° Scudetto".

Thomas Andersen, Co-Fondatore di About Vintage, ha aggiunto: "Abbiamo fondato About Vintage con lo scopo di aiutare le persone a tenere traccia dei momenti speciali e celebrare i traguardi personali. Questa è una delle tante ragioni per cui siamo orgogliosi di comincire questo percorso con il Milan e di essere l'Official Watch Partner dei Rossoneri".