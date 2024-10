Milan, Abraham-Morata attesi alla terza partita consecutiva in Serie A in coppia

La parola più utilizzata da mister Fonseca durante la conferenza stampa di questo pomeriggio è "continuità". Contro la Fiorentina domani il tecnico portoghese farà le stesse scelte delle ultime uscite in campionato perché pensa che sia necessario avere una base che comprenda appieno i suoi concetti prima di cominciare con turnover ed inserimenti.

Ed è per questo, ma anche perché Luka Jovic non è convocato per un sovraccarico alla zona pubica, che Abraham e Morata cominceranno la terza partita consecutiva in Serie A in coppia, con lo spagnolo che agirà da "falso 9" alle spalle del compagno inglese.