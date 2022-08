Milan, Adli dice no alla Francia: giocherà per l'Algeria con Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli avrebbe scelto la Francia per l'Algeria. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il centrocampista rossonero che possiede la doppia nazionalità (francese e algerina) avrebbe optato per le Volpi del Deserto dove ritroverebbe anche Ismael Bennacer. Fennec Football, testata che segue da vicino il calcio algerino e non solo, sosterrebbe inoltre che il classe 2000 si è già recato al consolato algerino di Milano per richiedere il passaporto e fornire la documentazione utile alla FIFA.

Djamel Belmadi, commissario tecnico dell'Algeria, avrebbe già garantito la convocazione all'ex calciatore del Bordeaux per le due gare di qualificazione alla prossima Coppa D'Africa prevista il 20 e il 28 marzo 2023 contro il Niger.