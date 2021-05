Milan, all'andata contro l'Atalanta ci fu il debutto in rossonero di Mandzukic

Arrivato pochi giorni prima, Mario Mandzukic fece il suo debutto con la maglia del Milan nella sfida d’andata contro l’Atalanta. Per lui, poco più di 20 minuti senza incidere in un match dominato e vinto 0-3 dai nerazzurri di Bergamo. La parentesi rossonera di Mandzukic per ora non è positiva dato che non ha segnato nemmeno un gol e spesso è rimasto fuori per infortunio.