Milan alla francese: con Maignan, Theo e Giroud in campo solo vittorie

È un Milan “alla francese”: sono diversi i giocatori transalpini o francofoni che indossano la maglia rossonera quest’anno. In particolare, riporta Sky Sport, quando sono scesi in campo contemporaneamente Maignan, Theo Hernandez ed Olivier Giroud il Milan non ha mai perso: sei partite giocate, sei vinte. Sedici i gol segnati (sei quelli “francesi”) e solo sei gol subiti.