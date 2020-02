Secondo Tuttosport, è allarme diffidati in casa rossonera in vista del match di domani contro la Juventus, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia: oltre a Krunic, che però sarà out per infortunio, ci sono infatti ben cinque giocatori a rischio squalifica, cioè Ibrahimovic, Theo Hernandez, Rebic, Castillejo e Kjaer.