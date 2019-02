Milan, alle 13.30 l'inaugurazione del Milan Club Parlamento: l'ospite d'onore sarà Paolo Scaroni

Come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, oggi alle 13.30 è in programma l'inaugurazione del Milan Club Parlamento, fondato da esponenti bipartisan su iniziativa di Adriano Galliani. L'ospiet d'onore sarà Paolo Scaroni, attuale presidente rossonero, che dovrebbe portare con sé un dono per celebrare l'evento.