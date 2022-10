Milan, alle 21 in trasferta contro l'Hellas Verona: info e dettagli

Archiviata la sconfitta contro il Chelsea, il Milan si rituffa nel campionato per la trasferta di Verona, prevista per domani alle 20:45 contro l'Hellas del neo allenatore Salvatore Bocchetti.

La sfida tra Milan ed Hellas Verona, in programma oggi alle ore 20:45 al Bentegodi e valida per la decima giornata di campionato, sarà visibile in diretta TV e in streaming su DAZN e in live testuale su Milannews.it; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà con tutte le ultime notizie a partire dalle 13.