Milan, Allegri a muso duro dopo la Lazio. Max avverte i suoi: "Ora guardiamoci le spalle"

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La sconfitta di domenica in casa della Lazio ha lasciato il segno in casa rossonera e non solo per il caso di Rafael Leao, la cui reazione dopo il cambio non è piaciuta a nessuno. Il ko dell'Olimpico ha di fatto messo fine al sogno scudetto del Diavolo, che rischia invece di essere risucchiato nella lotta Champions. E proprio per questo Max Allegri, a muso duro, ha avvertito subito i suoi giocatori nel post-partita: "Ora guardiamoci le spalle".

Il Napoli è ad un solo punto di distanza e tra due settimane è in programma lo scontro diretto al Maradona. In quarta posizione, l'ultima che permette di giocare la Champions League del prossimo anno, c'è attualmente il Como a -6 dal Milan, mentre la Juventus è quinta a -7. Dopo la Lazio, Allegri è stato piuttosto chiaro: "Restiamo sereni, ma attenti. Per costruire serve tanto lavoro, per rovinare tutto basta una settimana. La partita di sabato contro il Torino è di vitale importanza per la corsa Champions".