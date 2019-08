Milan, allenamento a gruppi a Ferragosto

Rossoneri al lavoro anche nella giornata di Ferragosto per una sessione mattutina d'allenamento divisa in due gruppi. Anche oggi presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara. Il primo gruppo è sceso in campo alle 9.30 per iniziare il riscaldamento con alcuni esercizi di rapidità eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire spazio al pallone per una serie di esercitazioni tecniche, prima di dare spazio alla fase tattica eseguita su campo ridotto. Secondo gruppo in campo invece alle 10.30 per iniziare il riscaldamento, prima di seguire lo stesso programma tecnico e tattico del primo gruppo.