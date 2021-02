Finalmente mister Pioli può contare su una rosa quasi al completo. Come sottolinea Tuttosport, in mezzo al campo c’è grande abbondanza. Due maglie per cinque giocatori: Kessie è l’unico certo di giocare sempre, Bennacer quasi; ovviamente, Meite, Krunic e Tonali non staranno a guardare. Ci sarà da lottare, con allenamenti a mille per convincere l’allenatore e strappare una maglia da titolare.