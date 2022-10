Milan, anche con un uomo in meno la distanza percorsa è uguale al Chelsea

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nonostante l'inferiorità numerica dal 18° minuto, il Milan ha cercato di non disunirsi e ha messo in campo contro il Chelsea una prestazione di cuore e carattere. Secondo i dati raccolti direttamente dal sito della Uefa, nonostante i 10 uomini, i rossoneri hanno coperto una distanza di 106.1 km appena 3 in meno del Chelsea che ne ha percorsi 109 circa.