Gattuso ma non solo. Come riporta il quotidiano Il Giornale, anche Higuain - sorpreso dal mancato sostegno - ha incassato la sua buona dose di fiducia pubblica da parte della dirigenza rossonero. "È un leader naturale", ha sentenziato Paolo Maldini. "Non ha chiesto di essere ceduto e non l’abbiamo mai trattato: è di proprietà della Juve", ha invece dichiarato Leonardo.