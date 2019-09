L’utilizzo di Rafael Leao ha fatto bene al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a beneficiarne non è solo la manovra offensiva della squadra, ma anche chi, come Piatek, sembrava essersi perso nella ricerca di posizioni e automatismi corretti. Con il portoghese alla sua sinistra (e Suso dall’altra parte), il polacco è tornato a muoversi in profondità, sfruttando gli spazi creati dall’ex Lilla.