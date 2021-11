Milan ancora in corsa o fuori dalla Champions: ecco tutte le combinazioni possibili

Il Milan stasera contro il Porto si gioca quasi tutto per quel che riguarda la Champions League. Per i rossoneri questo è un match da dentro o fuori, che dirà se la squadra di Stefano Pioli potrà ancora sperare nella qualificazione al prossimo turno oppure no. Dopo le prime 3 sconfitte, il Diavolo cerca punti per onorare al meglio la competizione dopo essere tornato a disputarla a distanza di 7 stagioni. Ecco le possibili combinazioni in base anche al risultato che verrà fuori nell’altra sfida del gruppo, Liverpool-Atletico Madrid:

Milan-Porto 1

Liverpool-Atletico 1

Liverpool 12, Porto-Atletico 4, Milan 3

Milan-Porto X

Liverpool-Atletico 1

Liverpool 12, Porto 5, Atletico 4, Milan 1

Milan-Porto 2

Liverpool-Atletico 1

Liverpool 12, Porto 7, Atletico 4, Milan 0

Milan-Porto 1

Liverpool-Atletico X

Liverpool 10, Atletico 5, Porto 4, Milan 3

Milan-Porto X

Liverpool-Atletico 2

Liverpool 9, Atletico 7, Porto 5, Milan 1

Milan-Porto 2

Liverpool-Atletico x

Liverpool 10, Porto 7, Atletico 5, Milan 0

Milan-Porto 2

Liverpool-Atletico 2

Liverpool 9, Porto e Atletico 7, Milan 0