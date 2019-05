Milan, ancora una chance per la Champions: la corsa non è più solo sull’Atalanta, ma anche sull’Inter

Con la vittoria di ieri sul Frosinone, il Milan ha tenuto vivo il sogno di conquistare un posto nella prossima Champions League: la strada è in salita, le chance non sono poche, ma ora la corsa non è più solo sull’Atalanta, ma anche sull’Inter. Lo riporta il Corriere della Sera che spiega che ci sono due posti per tre squadre e tutto verrà deciso nell'ultima giornata di campionato.