Milan, Ante Rebic lavora per essere a disposizione in Supercoppa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ante Rebic, ancora con zero presenze nel 2023 per infortunio, è partito con la squadra per Lecce ieri pomeriggio anche se con ogni probabilità non sarà della partita nè si accomoderà in panchina. Il croato è partito comunque con la squadra perché l'obiettivo suo e dello staff medico è di essere pronto per mercoledì quando si giocherà la Supercoppa contro l'Inter. I rossoneri raggiungeranno Riyad, Arabia Saudita, direttamente da Lecce. Lo riporta oggi Tuttosport.