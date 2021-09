Milan, arriva l’Atletico. Pioli recupera Kjaer e prepara l’assalto agli spagnoli

Torna la Champions League a San Siro dopo sette lunghi anni. Il Milan si prepara ad accogliere in casa l’Atletico Madrid, proprio la squadra che incontrò nell’ultima partecipazione alla competizione internazionale, ma stavolta nella fase a girone e in un momento storico diverso. I rossoneri nel 2014 erano a fine ciclo, ora si tratta di un Milan in ricostruzione che ha più fiducia nel futuro. Il secondo posto in classifica, i settantanove punti della passata stagione, l’aver affrontato a viso aperto il Liverpool alla prima in Europa, sono segnali che non si possono ignorare più. Questo Milan vuole tornare ad essere protagonista.

La prova domani sera sarà complicata, e per questo Pioli schiererà la miglior formazione, senza pensare al prossimo impegno in campionato contro l’Atalanta. Ieri si è allenato in gruppo Simon Kjaer, e dunque il danese è recuperato per la sfida in Europa dopo aver saltato un paio di partite in serie A. In attacco ci sono ancora problemi per Ibra che non dovrebbe essere del match, mentre Rebic e Giroud si giocano una maglia da titolare. Stesso destino per Kessie e Bennacer, entrambi in competizione per partire dall’inizio accanto a Tonali. Oggi la conferenza del tecnico alle 12.00 insieme a Brahim Diaz, poi nel pomeriggio l’allenamento a Milanello. L’attesa cresce e domani sera sarà di nuovo il momento, per tanti sostenitori del Diavolo, di ascoltare l’inno della Champions che per troppi anni è mancato dalle parti di San Siro.