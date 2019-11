Milan, arrivano le ultime cinque sfide dell'anno solare

Nell'anno solare 2018 il Milan aveva conquistato 70 punti in campionato: 39 nel girone di ritorno 2017-18 e 31 nel girone di andata 2018-19. La prima gara era stata Milan-Crotone 1-0, l'ultima Milan-SPAL 2-1. L'anno solare 2019, invece, è iniziato in trasferta con Genoa-Milan 0-2 del 21 gennaio e si concluderà sempre lontano da San Siro il prossimo 22 dicembre alle 12.30 con la trasferta di Bergamo.



Il dettaglio attuale dell'insieme dei punti conquistati dal Milan dal 1° gennaio 2019 ad oggi porta alla quota totale di 50. Nel girone di ritorno dello scorso campionato i punti rossoneri sono stati 37, ai quali si aggiungono i 13 totalizzati nella prima parte di questa nuova edizione del torneo.



Al Milan mancano all'appello soprattutto i punti in casa nel corso di questa stagione: sei punti in sei partite nel proprio fortino sono, in effetti, un dato sotto media; sia in termini di punti che per quanto riguarda l'affetto e il sostegno dei tifosi, sempre presenti in massa a San Siro, non ripagato dai risultati finali.



Il dato del 2018 non potrà essere eguagliato, ma i punti a disposizione nelle ultime cinque sfide del 2019 sono comunque quindici e per la squadra a disposizione di Mister Pioli c'è comunque la possibilità di migliorare sensibilmente la quota. Dopo Milan-Napoli i rossoneri affronteranno in casa il Sassuolo, in trasferta invece Parma, Bologna e Atalanta.