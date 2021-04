Milan, assenza pensante col Genoa: mancherà Ibrahimovic. Ma Pioli si affiderà a Leao

Il Milan non avrà il suo attaccante principale domenica contro il Genoa. Il verdetto del Giudice Sportivo è arrivato ieri: Zlatan Ibrahimovic salterà la partita contro il Grifone per squalifica. Un solo turno, dunque nel match infrasettimanale contro il Sassuolo del 21 aprile ci sarà, ma sono le motivazioni che non hanno convinto i sostenitori del Diavolo. Il bomber rossonero è stato squalificato per una giornata e gli è stata inflitta un'ammenda di 5 mila euro "per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara". Il Milan non potrà affidarsi al suo miglior realizzatore (quindici reti in campionato per Zlatan), ma l’idea dei Stefano Pioli è puntare su Rafael Leao. Dovrebbe essere lui il titolare contro il Genoa: “E' una gara molto importante, è il finale di stagione e vogliamo andare in Champions, se cerco di fare il massimo posso aiutare la squadra", ha spiegato il portoghese a SkySport. Leao ha già eguagliato il numero di gol della scorsa stagione, e per lui giocare esterno d’attacco o punta non cambia: “Non importa il ruolo, che sia centravanti o esterno, l'importante è aiutare la squadra, fare gol, fare assist, quando ho l'opportunità di giocare devo cercare di dare il meglio". Il resto della formazione sarà quella con i titolari, tranne Davide Calabria che sta per rientrare dall’infortunio al menisco. Per Mandzukic invece potrebbe esserci una chance nel secondo tempo, non avendo ancora i novanta minuti nelle gambe.