Milan-Atalanta: biglietti in vendita da venerdì 10 febbraio

Fonte: acmilan.com

Il Milan concluderà il mese di febbraio tra le mura amiche nel big match della 24ª giornata contro l'Atalanta, domenica 26 febbraio alle 20.45 in quello che ormai è diventato un vero e proprio scontro diretto per l'alta classifica. Sarà il confronto numero 143, con 68 vittorie rossonere, 27 successi atalantini e 47 pareggi; l'ultimo dei quali nella sfida di andata terminata 1-1: vantaggio orobico grazie a Malinovskyi e pari firmato da Bennacer.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Atalanta sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di venerdì 10 febbraio fino alle ore 23.59 di domenica 12 febbraio ogni abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo a un prezzo dedicato nei settori disponibili.

Vendita libera: da lunedì 13 febbraio alle 12.00 e fino a esaurimento posti.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Atalanta parte da 12€ nella fase abbonati e da 14€ nella fase di vendita libera.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 14€ in determinati settori (promozione non disponibile online), mentre gli Over 60 avranno a disposizione prezzi scontati a partire da 19€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899

Club 1899 è l'esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive del Club. Anche per Milan-Atalanta è attiva la vendita dei prodotti Club 1899, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.