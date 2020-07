Milan-Atalanta, Donnarumma sarà il capitano: per Gigio è la prima volta dall'inizio

Con la comunicazione delle formazioni ufficiali di Milan-Atalanta è stato reso noto anche il capitano rossonero per questa sera: in assenza di Alessio Romagnoli sarà Gianluigi Donnarumma ad indossare la fascia. Per il portiere classe '99 non è la prima volta in assoluto (Sassuolo-Milan di tre giorni fa) ma sarà la prima dall'inizio. Un ottimo modo per festeggiare il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Diavolo.