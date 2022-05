Milan-Atalanta, si tocca il milione di spettatori stagionali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta quest'oggi l'edizione di Tuttosport e come aveva dichiarato ieri l'ad rossonero Ivan Gazidis nel corso della diretta Twitch sul canale ufficiale dell'A.C. Milan, la partita tra Milan e Atalanta segnerà il raggiungimento di quota 1 milione di tifosi presenti a San Siro nel corso di questa stagione. A suon di sold out, la scala del calcio è tornata a colorarsi di rossonero e lo farà anche questa domenica per la cruciale sfida contro i bergamaschi. Gazidis ci ha tenuto a ringrazie il pubblico del diavolo per questo risultato che, dopo il periodo covid, è una vera e propria boccata d'aria fresca.