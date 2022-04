Milan, Bakayoko ai margini: la sua ultima presenza risale al 17 gennaio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Guardando le statistiche delle ultime partite balza all’occhio il fatto che Tiémoué Bakayoko non scende in campo con il Milan dal 17 gennaio 2022, ossia dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia per 1-2. Il centrocampista francese, fatto salvo per il problema agli adduttori di un mesetto fa che lo ha costretto ai box per due match, è giunto alla nona panchina di fila fra campionato e Coppa Italia senza nemmeno subentrare a gara in corso. Bakayoko in stagione ha disputato per ora 597 minuti, senza mai lasciare il segno. Appare ormai evidente che il classe 1994 è ai margini del progetto rossonero.