Milan, Bakayoko riflette sul proprio futuro: i suoi numeri in rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiemoue Bakayoko, in queste ore, sta riflettendo sul proprio futuro. Il giocatore rossonero, attualmente in prestito dal Chelsea, avrebbe diverse proposte, in particolare dal Marsiglia. Ecco, di seguito, i suoi numeri nella scorsa stagione con la maglia del Diavolo, che dimostrano come il francese abbia avuto poco spazio all'interno dello scacchiere di Pioli:

Serie A: 14 presenze e 3 cartellini gialli.

Champions League: 3 presenze ed 1 cartellino giallo.

Coppa Italia: 1 presenza.

Totale: 18 presenza e 4 cartellini gialli.