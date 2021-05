Milan: ballottaggio Rebic-Leao in attacco, ma attenzione alla sorpresa Brahim

Il Milan domani sera si giocherà tutto contro la Juventus, scontro diretto per la Champions League. Lo spareggio con i bianconeri sarà fondamentale per il futuro del club: “L’atmosfera dentro lo spogliatoio è positiva, e noi siamo sulla strada giusta. Sarà una partita bellissima da giocare", ha spiegato Simon Kjaer. Il tecnico Stefano Pioli ha insistito nel corso della settimana sul 4-2-3-1 con Ibrahimovic punta e Calhanoglu a supporto, mentre sulla corsia sinistra resta il ballottaggio tra Leao e Rebic. Le due punte si giocheranno una maglia da titolare fino alla fine. Ma nelle prove di ieri il tecnico milanista ha voluto mischiare un po le carte e ha provato una seconda opzione in avanti. L’idea sarebbe quella di schierare dall’inizio Brahim Diaz accanto allo svedese, soluzione che escluderebbe sia Rebic che Leao dall’inizio. Una scelta che in campionato è avvenuta già due volte nelle trasferte di Cagliari e Fiorentina, ma in quel caso si è trattato di una necessità per sopperire alle assenze degli altri attaccanti. Stamattina Pioli lavorerà sulla tattica per scegliere la miglior formazione possibile. Il Milan però è pronto per il big match: “C’è tanta pressione, ci sono match cruciali ed è il momento di far vedere chi siamo. Spero che andremo a Torino a fare una gran partita. Ho sensazioni positive, sento la fame e la voglia di aggredire la partita e vincere e arrivare al nostro obiettivo. Però sono consapevole che non sarà facile”, ha spiegato il veterano del gruppo Simon Kjaer.