Milan-Bartesaghi, una storia nata dal provino... davanti a Maldini e Inzaghi!

A quattro mesi dalla sua ultima apparizione in Serie A, Davide Bartesaghi è ritornato a collezionare minuti nella massima categoria risultando decisivo nell'incredibile rimonta del Milan contro il Parma. È proprio da un suo cross che nasce, infatti, la rete del definitivo 3-2: sovrapposizione a Pulisic sulla fascia sinistra, pallone indirizzato in area di rigore, stacco imperioso di Pavlovic e tocco vincente di Chukwueze.

Applausi meritati per il difensore rossonero, che nella prima parte dell'attuale stagione ha collezionato la maggior parte delle partite col Milan Futuro. Non solo però, perché in alcune di queste ha indossato anche la fascia di capitano: a dimostrazione, dunque, di come come la società creda molto in lui. Ventidue presenze complessive - tra campionato e Coppa - insieme alla squadra di Bonera, che occupa la diciottesima posizione nel girone B. Dal mercato sono arrivati profili importanti, come Magrassi e Quirini; l'obiettivo diventa quello di allontanarsi dalla zona calda della classifica e conquistare una salvezza alquanto preziosa.

Bartesaghi è stato naturalmente inserito sulle pagine del nostro ultimo Almanaccocome uno dei migliori profili della propria categoria. Qui vi abbiamo raccontato il suo percorso calcistico, che parte dalle prime esperienze in oratorio fino all'interesse di alcuni club professionistici. Insieme al Milan, che si muove immediatamente sul giocatore, c'è anche la proposta dell'Atalanta, che in realtà accetta prima di intraprendere (un anno e mezzo dopo) l'avventura in rossonero.

C'è un aneddoto molto curioso riguardo uno dei suoi primi allenamenti. A quella particolare seduta furono infatti presenti Inzaghi, al tempo allenatore della Prima Squadra, e Maldini, venuto ad osservare in particolar modo il figlio Daniel. Secondo la dirigenza, Bartesaghi aveva un grande potenziale; quando gli è stata offerta dunque la possibilità di indossare la nuova maglia non ha esitato a dare il suo "sì" estremamente convinto.