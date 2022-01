Milan, ben 26 sfide fra mister Pioli e la Roma: ecco il bilancio

Quella di domani alle ore 18.30 sarà la 27esima sfida in carriera da allenatore per Stefano Pioli contro la Roma. I 26 precedenti, non sorridono al tecnico emiliano, pur avendo vinto la sfida dell’andata giocata all’Olimpico. Pioli contro la Roma ha ottenuto 6 vittorie, 8 pareggi e ben 12 sconfitte. La partita di domani sarà l’occasione per migliorare questo score e per rimanere in alto in classifica allungando su una diretta rivale per la Champsions League quale è la squadra allenata da José Mourinho.