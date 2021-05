Milan-Benevento, Franck Kessie tuttofare: i numeri dell'ivoriano

Contro il Benevento il Milan è tornato a vincere, rimettendosi prepotentemente in carreggiata per la corsa Champions. In questo turno di Serie A mister Pioli può sorridere per i risultati delle rivali, Napoli e Atalanta entrambe fermate da un pareggio, ma anche per la prestazione dei suoi giocatori. Nonostante non sia comparso sul tabellino la partita di Franck Kessie è stata, come al solito quest'anno, di grande sostanza e tecnica. L'ivoriano, oltre ad entrare nel primo gol rossonero con un velo delizioso, è il giocatore che nella sfida contro i campani ha effettuato più passaggi chiave (2) e più recuperi (9), insieme ad Alessio Romagnoli. Il numero 79 è una risorsa preziosa su cui fare affidamento in entrambe le fasi.