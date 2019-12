Milan, Bennacer è il regista titolare di Pioli ma deve fare di più

Una delle prime novità introdotte da Stefano Pioli da quando ha preso il posto di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan è stato il cambio del regista: Biglia in panchina e spazio nella formazione titolare a Ismael Bennacer. L'algerino è diventato un perno fisso del centrocampo milanista, ma da lui è lecito aspettarsi qualcosa in più, soprattutto a livello di qualità. E il primo a sapere di poter fare di più è lo stesso ex Empoli: "Sto giocando di più ora, voglio fare molto bene. Ora conosco meglio i compagni e chi lavora a Milanello. Sto imparando tante cose, ho maggiore fiducia ora. Porto di più la palla quando serve, se no cerco di verticalizzare quando posso. Posso fare ancora meglio". Un altro aspetto da migliorare è certamente quello che riguarda i cartellini gialli: sono infatti già sette le ammonizioni prese da Bennacer nelle prime 17 giornate di campionato (è il secondo calciatore più ammonito del campionato insieme ad altri quattro).