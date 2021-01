Niente Atalanta per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è fermo da metà dicembre e salterà anche la prossima sfida di Serie A. Difficile anche immaginare un ritorno nel derby di Coppa Italia della prossima settimana. Come riporta Tuttosport, per Ismael potrebbe esserci qualche possibilità in più per la successiva trasferta di campionato a Bologna che aprirà il girone di ritorno.