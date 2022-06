Milan, Berardi potrebbe essere il profilo ideale per la fascia destra

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport, oltre al nome di De Ketelaere, oggi riporta in auge anche quello di Domenico Berardi. L'ala del Sassuolo, dal punto di vista puramente tattico, sarebbe perfetto per lo scacchiere di Pioli: un mancino che gioca a destra con la capacità di puntare l'uomo. Inoltre Berardi conosce anche molto bene il campionato italiano e ha dimostrato continuità stagione dopo stagione. A suo sfavore, rispetto agli altri profili cercati del Milan, c'è l'età. La quotazione che la dirigenza del Sassuolo fa per Berardi non è di molto inferiore rispetto a quella del talentino belga.