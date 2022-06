Milan, big match all'opposto: all'andata tutti a San Siro, ritorni in trasferta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Curiosità per quel che riguarda il calendario del Milan del campionato di Serie A 2022-2023. Nel girone d'andata, infatti, i rossoneri ospiteranno tutte le rivalli per lo Scudetto tra le mura amiche di San SIro, giocando, dunque, in casa tutti i big match; ovviamente, nel girone di ritorno, tutte le gare si giocheranno in trasferta.

ANDATA

Giornata 5 (3/4 settembre 2022): Milan-Inter

Giornata 7 (17/18 settembre 2022): Milan-Napoli

Giornata 9 (8/9 ottobre 2022): Milan-Juventus

Giornata 17 (7/8 gennaio 2023): Milan-Roma

RITORNO

Giornata 21 (4/5 febbraio 2023): Inter-Milan

Giornata 28 (1/2 aprile 2023): Napoli-Milan

Giornata 32 (29/30 aprile 2023): Roma-Milan

Giornata 37 (27/28 maggio 2023): Juventus-Milan