Milan, Boban e Maldini si aspettano molto dai nuovi arrivati

Prima la trasferta di Verona, poi il big match con l’Inter. Una specie di prova generale a una settimana da una gara clou. Una sfida, quella contro l’Hellas, da vincere per evitare di scivolare subito sul terreno dello psicodramma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini si aspettano molto dai nuovi arrivati. L’idea dei dirigenti rossoneri è che la squadra, con qualche accorgimento tattico, sia pronta e forte abbastanza per tentare di restare almeno fino alla fine in corsa per il quarto posto.