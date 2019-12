Milan, Bonaventura vince il premio del miglior gol di novembre

La bordata di Jack Bonaventura contro il Napoli è stata votata come miglior gol rossonero del mese di novembre. Il Milan ha annunciato così il vincitore: "E' il solo ed unico "Jack di Cuori" con la sua sassata di destro contro il Napoli".

🥇 Best Goal from November 🥇

The winner is the one and only ‘Jack of Hearts’ with his right-footed rocket against Napoli ❤️



Complimenti @giacomobona, il tuo gran destro col Napoli è il miglior gol di novembre ❤️#SempreMilan pic.twitter.com/YYTaUUiYPs